Керим Велиев: Предпринимаются важные шаги по приведению Азербайджанской армии в соответствие с моделью ВС Турции

"Предпринимаются важные шаги для адаптации азербайджанской армии к модели вооруженных сил Турции".

"Предпринимаются важные шаги по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью вооруженных сил Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев на мероприятии приуроченном к празднику Победы Турции в посольстве этой страны в Азербайджане .

"Сегодня мы торжественно отмечаем праздник Победы братской Турции. Сегодня связи Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне. Главы государств имеют исключительную заслугу в достижении этого уровня отношений. По поручению президента Ильхама Алиева предпринимаются важные шаги для приведения Азербайджанской армии в соответствие с моделью вооруженных сил Турции. Сотрудничество между армиями Азербайджана и Турции укрепляет наше единство, служит сохранению стабильности и росту благосостояния в регионе. Планируется активизировать учения боевой подготовки между двумя странами. Иными словами, сотрудничество армий двух братских стран продолжится. Поздравляю с праздником Победы Турции, с глубоким уважением чту память шехидов", - сказал К.Велиев.