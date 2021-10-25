Керим Велиев: После победы боеспособность азербайджанской армии еще более возросла

"После победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеспособность азербайджанской армии еще более возросла".

"После победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеспособность азербайджанской армии еще более возросла".

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев на встрече с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

К.Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку наших подразделений в этой сфере.