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Керим Велиев: После победы боеспособность азербайджанской армии еще более возросла

Керим Велиев: После победы боеспособность азербайджанской армии еще более возросла "После победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеспособность азербайджанской армии еще более возросла".
Армия
25 октября 2021 г. 18:50
Керим Велиев: После победы боеспособность азербайджанской армии еще более возросла

"После победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеспособность азербайджанской армии еще более возросла".

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев на встрече с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

К.Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку наших подразделений в этой сфере.

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Версия на английском языке "Azerbaijani army's combat capability increases after victory" - top general
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev: "Azərbaycan Ordusunun qələbədən sonra döyüş qabiliyyəti daha da yüksəlib"

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