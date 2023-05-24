О нас

Керим Велиев посетил штаб-квартиру пакистанской компании "Глобальные промышленные и оборонные решения"

Керим Велиев посетил штаб-квартиру пакистанской компании "Глобальные промышленные и оборонные решения" Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила штаб-квартиру компании "Глобал
Армия
24 мая 2023 г. 14:29
Керим Велиев посетил штаб-квартиру пакистанской компании Глобальные промышленные и оборонные решения

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила штаб-квартиру компании "Глобальные промышленные и оборонные решения" (GIDS), специализирующейся на оборонной промышленности и являющейся одним из крупнейших производителей продукции военного назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегации были представлены подробные брифинги о назначении и сферах деятельности GIDS.

Было отмечено, что компания производит продукцию военного назначения, используемую на суше, на море и в воздухе, в том числе в системах ПВО и интегрированных системах, а также в ядерной, биологической (бактериологической) и химической защите.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазара Фархадова были подробно обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s First Deputy Minister of Defense visits headquarters of Global Industrial and Defence Solutions organization in Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоKərim Vəliyev Pakistanın Qlobal Sənaye və Müdafiə Həlləri təşkilatının qərargahını ziyarət edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi