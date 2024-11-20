Керим Велиев обсудил с председателем Авиационного комплекса Пакистана вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках рабочего визита в Пакистан встретился с председателем Авиационного комплекса этой страны вице-марша

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках рабочего визита в Пакистан встретился с председателем Авиационного комплекса этой страны вице-маршалом Хакимом Разой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили успешное продолжение двустороннего военного сотрудничества между странами.

Они также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также принимал участие посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.