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Керим Велиев обсудил с председателем Авиационного комплекса Пакистана вопросы военного сотрудничества

Керим Велиев обсудил с председателем Авиационного комплекса Пакистана вопросы военного сотрудничества Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках рабочего визита в Пакистан встретился с председателем Авиационного комплекса этой страны вице-марша
Армия
20 ноября 2024 г. 19:39
Керим Велиев обсудил с председателем Авиационного комплекса Пакистана вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках рабочего визита в Пакистан встретился с председателем Авиационного комплекса этой страны вице-маршалом Хакимом Разой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили успешное продолжение двустороннего военного сотрудничества между странами.

Они также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также принимал участие посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy minister discusses bilateral issues with chairman of Pakistan Aeronautical Complex
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev Pakistan Aviasiya Kompleksinin sədri ilə ikitərəfli məsələləri müzakirə edib

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