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Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном

Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.
Армия
1 ноября 2023 г. 18:25
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии. Была отмечена важность повышения интенсивности проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKərim Vəliyev pakistanlı komandanla ikitərəfli və üçtərəfli təlimlərin artırılmasını müzakirə edib

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