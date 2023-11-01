Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии. Была отмечена важность повышения интенсивности проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений.