Керим Велиев: На все провокации Армении давался достойный ответ

На каждую провокацию вооруженных сил Армении на условной границе давался достойный ответ.

На каждую провокацию вооруженных сил Армении на условной границе давался достойный ответ.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев сказал на встрече с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом армии Асимом Муниром.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.