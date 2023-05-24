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Керим Велиев: На все провокации Армении давался достойный ответ

Керим Велиев: На все провокации Армении давался достойный ответ На каждую провокацию вооруженных сил Армении на условной границе давался достойный ответ.
Армия
24 мая 2023 г. 10:31
Керим Велиев: На все провокации Армении давался достойный ответ

На каждую провокацию вооруженных сил Армении на условной границе давался достойный ответ.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев сказал на встрече с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом армии Асимом Муниром.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.

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Версия на английском языке Karim Valiyev: Armenia gets worthy response each time it commits provocations
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev: "Ermənistan hər dəfə təxribat törədəndə layiqli cavabını alır"

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