Керем Мустафаев: Совместные учения - демонстрация военной мощи Азербайджана и Турции

"Совместные тактические учения с боевой стрельбой, проведенные в Нахчыване и турецком городе Карс в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, являются демонстрацией военной мощи двух братских стран".

"Совместные тактические учения с боевой стрельбой, проведенные в Нахчыване и турецком городе Карс в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, являются демонстрацией военной мощи двух братских стран".

Как сообщает Report, об этом заявил командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев.

"Успешное завершение тактико-специальных учений, проведенных с подразделениями специального назначения Отдельной общевойсковой армии является наглядным показателем профессионального применения боевого опыта, приобретенного в городах Спарта и Кайсери Турецкой республики, на курсах, организованных в Учебном центре горной подготовки в Нахчыване и в ходе 44 - дневной Отечественной войны", - подчеркнул командующий.

Отметим, что в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", проведены тактико-специальные учения. В ходе учений, проведенных командующим Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковником Керемом Мустафаевым и военнослужащими Вооруженных сил Турции, были проверены практические навыки личного состава, а также опыт ведения боевых операций в зданиях.

В связи с успешным завершением учений, в которых в качестве наблюдателей и инструкторов приняла участие группа военнослужащих Вооруженных сил Турции, состоялась церемония награждения.