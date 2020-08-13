Казахстан и Иран не примут участия в конкурсе "Кубок моря"

Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года

В штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе видеоконференции представителям стран-участниц была предоставлена подробная информация о подготовке к конкурсу.

Было отмечено, что из-за вируса COVID-19 в этом году команды Казахстана и Ирана не будут участвовать в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр - 2020" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года.