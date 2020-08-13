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Казахстан и Иран не примут участия в конкурсе "Кубок моря"

Казахстан и Иран не примут участия в конкурсе "Кубок моря" Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года
Армия
13 августа 2020 г. 16:09
Казахстан и Иран не примут участия в конкурсе Кубок моря
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В штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе видеоконференции представителям стран-участниц была предоставлена подробная информация о подготовке к конкурсу.

Было отмечено, что из-за вируса COVID-19 в этом году команды Казахстана и Ирана не будут участвовать в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр - 2020" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan və İran “Dəniz kuboku” müsabiqəsində iştirak etməyəcək

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