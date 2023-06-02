Казахстанская делегация находится с визитом в Азербайджане

11:56 готовое

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, делегация Министерства обороны Республики Казахстан находится с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита гости посетили Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии, Центр военных игр Института военного управления. Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности центров. Гости ознакомились с созданными здесь условиями, понаблюдали за учебным процессом.

Затем казахстанская делегация прибыла в одну из воинских частей коммандос. Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, понаблюдала за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.