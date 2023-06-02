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Казахстанская делегация находится с визитом в Азербайджане

Казахстанская делегация находится с визитом в Азербайджане 11:56 готовое
Армия
2 июня 2023 г. 12:28
Казахстанская делегация находится с визитом в Азербайджане

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, делегация Министерства обороны Республики Казахстан находится с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита гости посетили Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии, Центр военных игр Института военного управления. Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности центров. Гости ознакомились с созданными здесь условиями, понаблюдали за учебным процессом.

Затем казахстанская делегация прибыла в одну из воинских частей коммандос. Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, понаблюдала за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.

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Версия на английском языке ФотоKazakh delegation visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanlı nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

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