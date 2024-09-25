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Катарская компания намерена расширить деятельность на азербайджанском рынке

Катарская компания намерена расширить деятельность на азербайджанском рынке 13:50
Армия
25 сентября 2024 г. 14:09
Катарская компания намерена расширить деятельность на азербайджанском рынке

Катарская компания Barzan Holding заинтересована в создании новых компаний на азербайджанском рынке.

Об этом Report заявил Султан Ибрагим Аль-Кувари, директор по развитию программ Barzan Holding, участвующей в выставке ADEX в Баку.

"Мы обладаем широким ассортиментом военной продукции. Недавно мы представили азербайджанским партнерам наш каталог. В данный момент мы активно обсуждаем детали сотрудничества с представителями Азербайджана. В наших планах - создание новых предприятий на рынке страны", - сказал Аль-Кувари.

Он подчеркнул, что у компании в настоящее время уже имеются действующие соглашения с Азербайджаном, в рамках которых осуществляются инвестиции, а также функционирует совместное предприятие.

По его словам, Barzan Holding планирует наращивать объемы производства с учетом спроса на данную продукцию не только в Азербайджане, но и в мире.

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Версия на английском языке ФотоQatari representative: ‘We intend to establish new companies in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке ФотоQətər nümayəndəsi: Azərbaycan bazarında yeni şirkətlər yaratmaq niyyətindəyik

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