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    На Каспии пройдет международное военно-морское учение с участием Азербайджана, Казахстана и России

    Каспийская флотилия России в 2016 году проведет около 20 учений

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России в 2016 году проведет два десятка учений, в том числе международное военно-морское учение с Казахстаном и Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ.  

    "В 2016 учебном году приоритетными задачами для моряков Каспийской флотилии станет участие в трёхстороннем международном военно-морском казахстанско-азербайджанско-российском учении под руководством главнокомандующего ВМФ РФ. Всего же запланировано провести около 20 различных учений", — отметили в пресс-службе.

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