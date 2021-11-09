Капитан азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции

Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции.

Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции.

Как сообщили в ответ за запрос Report в Минобороны, военнослужащий капитан Гулиев Рафик Джарулла оглу, участвующий в Турции в курсах "коммандос" по завершении учебных тренировок скончался в результате несчастного случая в городе.

Р.Гулиев, упавший по неосторожности с многоуровневой автостоянки, был незамедлительно доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

"Министерство обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего", - заявили в министерстве.