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Капитан азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции

Капитан азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции.
Армия
9 ноября 2021 г. 15:19
Капитан азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции

Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая в Турции.

Как сообщили в ответ за запрос Report в Минобороны, военнослужащий капитан Гулиев Рафик Джарулла оглу, участвующий в Турции в курсах "коммандос" по завершении учебных тренировок скончался в результате несчастного случая в городе.

Р.Гулиев, упавший по неосторожности с многоуровневой автостоянки, был незамедлительно доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

"Министерство обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего", - заявили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun kapitanı Türkiyədə bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib

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