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Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?

Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны? На повестке дня находится вопрос передачи Украине немецких танков Leopard-2 и американских Abrams. В Украине считают, что благодаря этим танкам ход войны кардинально изменится в ее пользу, однако их передача Западом откладывается.
Армия
30 января 2023 г. 11:49
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?

На повестке дня находится вопрос передачи Украине немецких танков Leopard-2 и американских Abrams. В Украине считают, что благодаря этим танкам ход войны кардинально изменится в ее пользу, однако их передача Западом затягивается.

Украинский военный эксперт Максим Яли сообщил восточноевропейскому бюро Report, что, в первую очередь, необходимо понять различия между танками Leopard и Abrams: “У них разные характеристики. Количество танков Leopard в войсках НАТО превышает 2500. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля прошлого года необходимо 300 танков. То есть, если всего 10% этих танков будет отправлено в Украину, это будет примерно 80% танков, которые хочет получить Залужный. А поставка танков Abrams сталкивается с различными трудностями. Этот танк имеет множество положительных технических характеристик, вместе с тем есть много негативных моментов".

Эксперт отмечает, что это, в первую очередь, связано с использованием авиатоплива для танков Abrams: "Ранее представители Пентагона указывали именно на этот фактор, как на причину отказа от их поставок. Поэтому на данный момент можно сказать, что эти танки не будут поставлены в Украину до начала осеннего сезона. Между тем, в настоящее время в Украине имеется дефицит 155-миллиметровых снарядов. Подобное наблюдается и в западных странах. В основном, использовались боеприпасы советского производства. Но для указанных танков используются 120-миллиметровые снаряды, и они имеются в достаточном количестве. Военные эксперты считают, что Украина может использовать танки и в качестве артиллерии. Таким образом, Украина может устранить дисбаланс с Россией в этом вопросе. Танки позволят создать огневую поддержку для ВС Украины и перейти в контрнаступление после отражения российского наступления. Именно это является основным вопросом касательно танков. Без них невозможно проведение наступательных операций. Поставки различных танков, в первую очередь Leopard, а также Abrams, будут способствовать выполнению оперативно-стратегических задач.

Военный эксперт Максим Марчук, в свою очередь, сообщил местному бюро Report, что передача Украине танков Abrams и Leopard кардинально изменит ход войны в пользу Украины: "Мы получим многократное преимущество над Россией. Наши военные уже проходят соответствующую подготовку, и скоро у них появятся эти танки. Могу также сказать, что февраль будет очень жарким".

Ранее США заявляли, что поставят танки Abrams в Украину в конце 2023 года. В свою очередь, президент Украины Зеленский заявил, что если поставка этих танков в его страну затянется до лета, будет слишком поздно.

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Версия на английском языке How will delivery of Abrams and Leopard tanks to Ukraine affect course of war? - OPINIONS
Версия на азербайджанском языке "Abrams" və "Leopard" tanklarının Ukraynaya verilməsi müharibənin gedişinə necə təsir edəcək? – RƏYLƏR

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