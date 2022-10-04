Как освобождали Джебраил – операция "Телевышка", легендарные батальоны спецназа

Прорыв линии обороны врага в направлении Джебраильского района в Отечественной войне стал решающим в возвращении Карабаха. Иными словами, мы пробили некогда замурованные врагом ворота в Карабах, путь к нему. Враг прекрасно понимал, что потеря этих террито

Прорыв линии обороны врага в направлении Джебраильского района в Отечественной войне стал решающим в возвращении Карабаха. Иными словами, мы пробили некогда замурованные врагом ворота на пути к Карабаху. Враг прекрасно понимал, что потеря этих территорий станет его поражением и началом Шушинской победы.

Об этом в беседе с командированным в Джебраильский район корреспондентом Report сказал ветеран сил специального назначения (спецназ) Министерства обороны Азербайджана Рашад Насибли.

Р.Насибли отметил, что армянские вооруженные подразделения за почти 30-летний период оккупации азербайджанских территорий построили 28 мощных оборонительных укреплений:

"Первая операция в Джебраиле началась с направления Лелетепе. Противник понимал, что освобождение Джебраильского района, являющегося ключевым на пути к освобождению Карабаха, станет началом их конца, и поэтому сосредоточил здесь огромное количество артиллерийских войск. Первым в этом бою погиб наш прапорщик Илькин Зульфугаров. В нижней части Лелетепе плотно сгруппировались армянские подразделения. Мы перешли в наступление. Через некоторое время оккупанты бросили технику, боеприпасы, боевые машины и стали бежать, сломя голову. В бою на следующий день погиб Бейрак Фезуллаев. Тот самый Бейрак, который в сломанной руке нес 35-килограммовую сумку, где были только оружие и боеприпасы вместо воды и провизии. Если бы вы видели, как он радовался, когда мы пядь за пядью освобождали наши земли от врага. В боях был ранен в голову и прапорщик легендарного батальона спецназа Рамиг Тагиев. Он перевязал рану и вновь ринулся в бой. В Джебраиле есть местность под названием "Телебашня", в нижних окрестностях которого находились диверсионные группы противника. Их целью было предотвратить нашу атаку, не позволить нам продвинуться дальше. Но, отразив все атаки и уничтожив диверсионные группы врага, мы приблизились к "Телебашне". Мы получили очередное задание: одна из наших групп должна была обстреливать армянские подразделения, дислоцированные в этой местности, чтобы в это время другие наши группы, совершив определенные маневры, захватили "Телебашню" и взяли эту территорию под полный контроль. Враг сосредоточил здесь все свои силы. Взводы легендарных 1-го и 3-го батальонов спецназа атаковали "Телебашню"".

Участвовавший в боях за освобождение Джебраила ветеран спецназа Шахруз Тарвердиев вспоминает, что в то время противник занимал доминирующие высоты, что давало им определенное преимущество:

"Два дня за "Телебашню" шли ожесточенные бои. У нас было много раненых. С вражеской стороны насчитывалось порядка 300 военнослужащих личного состава, но более половины из них были уничтожены во время боев, город Джебраил перешел под наш контроль. Также мы захватили много военных трофеев. Празднование нашей победы на видео снял тогда мой боевой товарищ, награжденный орденом "Карабах" Шахрияр Гулиев. Позже в одном из боев он стал шехидом. В кадре он перечисляет имена некоторых наших ребят, участвовавших в этих победных боях, в том числе мое. К сожалению, многие из моих боевых товарищей, имена которых упоминаются в этих кадрах, стали шехидами".

Шахруз Тарвердиев отмечает, что, несмотря на то, что с Отечественной войны прошло 2 года, враг все еще совершает вооруженные провокации, последний из которых произошел 12-13 сентября: "Противник опять потерпел неудачу. Они уже поняли, что даже если пройдет 2 года, 5 лет, 100 лет, все равно, как сказал наш президент, "железный кулак" всегда будет сокрушать их".

Распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Р.Насибли награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За отвагу", Ш.Тарвердиев – медалями "За Родину", "За отвагу", "Отважный воин", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение Шуши".