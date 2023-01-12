О нас

Кабмин утвердил порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования

Кабмин утвердил порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования Утвержден порядок прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной слу
Армия
12 января 2023 г. 12:31
Кабмин утвердил порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования

Утвержден порядок прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной службе), добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту и кадровыми офицерами.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок был подготовлен в соответствии со статьей 24.4 закона "О наркологической службе и контроле" и определяет правила прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной службе), добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту и кадровыми офицерами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçuların icbari narkoloji müayinədən keçməsi qaydası təsdiqlənib

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 13:20
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58
Азербайджан назначил посла в Израиль
Азербайджан назначил посла в Израиль
11 января 2023 г. 15:46
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
11 января 2023 г. 02:12
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
11 января 2023 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
11 января 2023 г. 00:16
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
10 января 2023 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi