Кабмин утвердил порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования

Утвержден порядок прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной слу

Утвержден порядок прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной службе), добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту и кадровыми офицерами.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок был подготовлен в соответствии со статьей 24.4 закона "О наркологической службе и контроле" и определяет правила прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе (кроме находящихся на срочной действительной военной службе), добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту и кадровыми офицерами.