К учениям "TurAz Qartalı - 2015" присоединились боевые вертолеты - ВИДЕО

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Продолжаются совместные тактические учения "TurAz Qartalı - 2015" Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, сегодня в учениях приняли участие принадлежащие авиационным силам боевые вертолеты Ми-35, Ми-17, военно-транспортный вертолет Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532.

Согласно сценарию учений, вертолеты выполнили полеты и задания по применению радиобарьеров против подразделений противовоздушной обороны и проверке бортовых оборонительных комплексов вертолетов.