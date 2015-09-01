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    К учениям "TurAz Qartalı - 2015" присоединились боевые вертолеты - ВИДЕО

    Продолжаются совместные тактические учения TurAz Qartalı - 2015 ВС Азербайджана и Турции

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Продолжаются совместные тактические учения "TurAz Qartalı - 2015" Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, сегодня в учениях приняли участие принадлежащие авиационным силам боевые вертолеты Ми-35, Ми-17, военно-транспортный вертолет Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532. 

    Согласно сценарию учений, вертолеты выполнили полеты и задания по применению радиобарьеров против подразделений противовоздушной обороны и проверке бортовых оборонительных комплексов вертолетов.

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