Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Начался рабочий визит в Азербайджан делегации, возглавляемой командующим Национальной гвардией штата Оклахома США, генерал-лейтенантом Роби Ашером.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, в рамках визита гости наблюдали за занятиями инженерно-саперных подразделений, прошедшими на территории Учебного центра Вооруженных сил.

Затем делегация США встретилась с начальником Управления международного военного сотрудничества министерства обороны, генерал-майором Гусейном Махмудовым.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно мероприятий, проведенных между Вооруженными силами Азербайджанской Республики и Национальной гвардией штата Оклахома США в рамках Программы партнерства со штатом, а также деятельности, запланированной на 2017 год.

Затем Р.Ашер, выразив свою удовлетворенность визитом в нашу страну, отметил широкий потенциал для развития сотрудничества между Вооруженными силами двух стран.

Визит делегации США продлится до 16-го июля.