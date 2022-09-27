Известны первые оперативные планы азербайджанских пограничников в Отечественной войне

Стали известны первые оперативные планы азербайджанских пограничников в Отечественной войне.

Стали известны первые оперативные планы азербайджанских пограничников в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев.

"В сентябре 2020 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев поставил боевую задачу нашим ВС начать контрударные действия с целью воспрепятствования боевой деятельности ВС Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Государственная пограничная служба, получив боевой приказ, немедленно мобилизовала все свои силы и средства. Первоначально азербайджанские пограничники должны были начать боевые действия со стороны Кельбаджара. После начала боев президент Ильхам Алиев продемонстрировал свои высокие лидерские качества на служебно-боевом совещании, изменил направление нашего наступления и приказал двигаться вдоль границы и вдоль реки Араз.

Выполняя этот приказ нашего Верховного главнокомандующего, мы освободили от оккупации большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией", - отметил начальник ГПС Эльчин Гулиев.