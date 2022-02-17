Изменилось правило назначения пенсий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующим решением премьер-министра Азербайджана Али Асадова внесены изменения в решение Кабинета министров "О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выдачи пенсий лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим действительной сверхсрочной военной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, юстиции, таможни, миграции, по чрезвычайным ситуациям и их семьям".
Согласно изменениям, со дня назначения на должности младшего, старшего и высшего начальствующего состава Главного управления по предварительному расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики лицам начальствующего и рядового состава будет назначена пенсия за выслугу лет.