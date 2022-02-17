Изменилось правило назначения пенсий сотрудникам Государственной налоговой службы

Изменилось правило назначения пенсий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Изменилось правило назначения пенсий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующим решением премьер-министра Азербайджана Али Асадова внесены изменения в решение Кабинета министров "О порядке исчисления выслуги лет для назначения и выдачи пенсий лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим действительной сверхсрочной военной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, юстиции, таможни, миграции, по чрезвычайным ситуациям и их семьям".

Согласно изменениям, со дня назначения на должности младшего, старшего и высшего начальствующего состава Главного управления по предварительному расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики лицам начальствующего и рядового состава будет назначена пенсия за выслугу лет.