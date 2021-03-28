Итальянский портал: Разминирование территорий – первое условие для мира между Арменией и Азербайджаном

На аналитическом портале "Insideover", который является спецвыпуском авторитетной итальянской газеты "Il Giornale“, опубликована статья итальянского журналиста Эмануэля Пьетробо под заголовком "Разминирование территорий – первое условие для мира между Арм

На аналитическом портале "Insideover", который является спецвыпуском авторитетной итальянской газеты "Il Giornale“, опубликована статья итальянского журналиста Эмануэля Пьетробо под заголовком "Разминирование территорий – первое условие для мира между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Report, в статье автор сообщает, что после окончания Второй Карабахской войны в ноябре прошлого года Азербайджан восстановил суверенитет над территориями, оккупированными Арменией в течение 30 лет, и впервые с 1992 года в этом году провел в Шуше праздник Новруз.

Подчеркивается, что сразу после войны, которая закончилась освобождением оккупированных в начале 1990-х годов районов, президент Ильхам Алиев в кратчайшие сроки определил дорожную карту в связи с транспортной инфраструктурой, соединяющей Нахчыван с основной частью Азербайджана, и восстановлением освобожденных территорий.

Журналист пишет, что руководство Армении не желает сотрудничать в таких фундаментальных вопросах, как разминирование территорий.

“С момента окончания Второй Карабахской войны прошло уже более трех месяцев, но Армения до сих пор не представила Азербайджану карты заминированных территорий. Такое поведение армянской стороны создает трудности для Азербайджана и России. В ходе разминирования территорий были зафиксированы случаи гибели и ранения российских миротворцев”, - подчеркивает журналист.

Также сообщается, что с декабря на освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 12, получили ранения 14 мирных азербайджанцев.

В статье отмечается, что представители гражданского общества Азербайджана мобилизовались, чтобы заставить Армению предоставить карты заминированных территорий, обратились к мировой общественности, международным структурам и организациям. Журналист также отметил, что Италия не осталась равнодушной к обращениям Азербайджана.

В статье также отмечается, что в резолюции, принятой 2 марта в постоянной комиссии по внешним связям Палаты депутатов парламента Италии официальный Ереван призвали предпринять конструктивные шаги для сохранения мира и жизни гражданских лиц.