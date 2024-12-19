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Итальянские военные эксперты посетили Азербайджан

Итальянские военные эксперты посетили Азербайджан 17:11
Армия
19 декабря 2024 г. 18:10
Итальянские военные эксперты посетили Азербайджан

Азербайджан посетила делегация военных экспертов из Италии по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) в соответствии с планом, подписанным между министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с итальянской делегацией.

Гостям рассказали о коммуникационной стратегии Министерства обороны, утвержденной решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Также гостей проинформировали о мерах по информационному обеспечению и борьбе с дезинформацией в ходе 44-дневной Отечественной войны и последующих операций.

Итальянские эксперты в свою очередь рассказали коллегам о военно-гражданском сотрудничестве, а также обсудили с коллегами вопросы изучения передового опыта в этой области.

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Версия на английском языке ФотоItalian military delegation visits Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyanın hərbi-mülki əməkdaşlıq üzrə hərbi ekspertləri Azərbaycana səfərə gəlib

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