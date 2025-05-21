Итальянская делегация посетила Национальный университет обороны и ВМС Азербайджана

Итальянская делегация посетила Национальный университет обороны и ВМС Азербайджана.

Итальянская делегация во главе с директором Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковником Стефано Маннино посетила Национальный университет обороны (НУО), Центр военных игр, Военный институт имени Гейдара Алиева, Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и воинскую часть "N" Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что на встрече в НУО ректор Университета генерал-майор Гюндюз Абдулов подчеркнул, что успешно развивающиеся связи между Азербайджаном и Италией в сфере военного образования основаны на взаимном доверии.

Генерал-полковник С. Маннино выразил благодарность за оказанное гостеприимство. Гость отметил, что проводимые встречи будут эффективными для сферы военного образования армий двух стран, особо подчеркнув, что работа в этом направлении полезна для обмена опытом.

Затем итальянской делегации был представлен брифинг об истории создания НУО, системе образования, правилах приема в специализированные учебные заведения электронным способом, а также о целях и задачах, стоящих перед университетом. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Генерал-полковник С. Маннино оставил запись в памятной книге.