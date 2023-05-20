Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?

"Если апрельские бои 2016 года показали военную мощь азербайджанской армии, то операция Гюннют 2018 года по освобождению стратегических высот и территорий, подтвердила, насколько большой маневренностью обладает наша армия".

"Если апрельские бои 2016 года показали военную мощь азербайджанской армии, то операция Гюннют 2018 года по освобождению стратегических высот и территорий, подтвердила, насколько большой маневренностью обладает наша армия".

Об этом командированному в Нахчыван сотруднику Report заявил офицер Нахчыванской отдельной общевойсковой армии Камран Ибрагимов.

Ибрагимов рассказал, что весной 2018 года спецназовцам было дано задание о восстановлении территориальной целостности села Гюннют Шарурского района: "Сразу после получения задания мы прибыли в район села Гюннют и разделились на небольшие группы. Поскольку рельеф местности села был густым и высокогорным, были поставлены конкретные задачи. Нам удалось захватить эти стратегические высоты ночью".

По его словам, в результате операции от противника было очищено в общей сложности 8 важных позиций. Из них пять расположены на территории села Гюннют, а три – на горе Гызылгая.

"После этого армяне обстреляли нас из крупнокалиберных орудий, пулеметов и минометов. К сожалению, в результате армянского обстрела шехидом стал один из спецназовцев Адиль Татаров. Мы отомстили за его гибель, и враг понес многочисленные потери. В честь единственного шехида Гюннютской операции мы назвали одну из освобожденных нами высот его именем", - сказал Ибрагимов.

Офицер Нахчыванской отдельной общевойсковой армии Рашад Мамедов также принимал участие в операции: "В ночь с 17 на 18 мая мы с группой старшего лейтенанта Орхана Гумбатова начали движение к высоте 1850 к северо-западу от села Гюннют. Около пяти часов утра мы полностью закончили инженерные работы и подготовили индивидуальные позиции. Уже в шесть часов противник полностью активировался. В десять часов армяне начали обстреливать нашу позицию из 73-мм противотанковых гранатометов СПГ-9. К счастью, мы смогли избежать потерь. Мои солдаты принимали адекватные ответные меры против вражеской атаки".

Он подчеркнул, что боевой опыт, накопленный в операции Гюннют, был применен и в Отечественной войне: "Я был участником боев за Физули, Джебраил, Ходжавенд и Шушу. 25 ноября участвовал в операции по передаче Кяльбаджарского района", - сказал Р.Мамедов.

Офицер Нахчыванской отдельной общевойсковой армии Ренат Шихнабиев с гордостью вспоминает успешную операцию "Гюннют". Он отметил, что операция состояла из трех этапов.

"Захват нами самых важных постов - высоты Агбулаг, высоты Гарагая в массиве Гызылгая является ярким примером успешной операции. Нашим самым большим успехом в этой операции был захват контроля над маршрутом Горус-Лачын-Ханкенди, что позволило нам наблюдать за передвижениями вражеских частей во время Отечественной войны".

Напомним, что с 20 по 27 мая 2018 года в результате контртеррористической операции Нахчыванской отдельной общевойсковой армии от врага были освобождены село Гюннют Шарурского района, высоты Агбулаг и Гарагая, гора Гызылгая, а село Арпа Даралаязского района перешло под контроль азербайджанской армии. Операция позволила вооруженным силам Азербайджана взять под контроль автомобильную дорогу Ереван-Егегнадзор-Горус-Лачын-Ханкенди.