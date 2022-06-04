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Исполнять обязанности ректора Национального университета обороны поручено Гейдару Пириеву

Исполнять обязанности ректора Национального университета обороны поручено Гейдару Пириеву Исполняющим обязанности ректора Национального университета обороны является профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.
Армия
4 июня 2022 г. 15:30
Исполнять обязанности ректора Национального университета обороны поручено Гейдару Пириеву

Исполняющим обязанности ректора Национального университета обороны является профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

Этот факт подтвердили Report в Министерстве обороны.

Отметим, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках мер, осуществляемых в целях приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, с целью совершенствования управления в области военного образования в 2022 году был создан Национальный университет обороны.

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Версия на азербайджанском языке Milli Müdafiə Universitetinin rektoru vəzifəsini icra edən şəxs məlum olub

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