Мехрибан Алиева: "Испытываю чувство гордости за достойных сынов, солдат, офицеров Азербайджана" - ФОТО

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin bir qrup məzunu ilə Vətənimiz naminə, Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsi naminə həyatından keçən şəhidlərin işıqlı xatirəsini yad etdim. Bu insanların qəhrəmanlığı qarşısında baş əyirəm. Azərbaycanın layiqli övladları, əsgər və zabitləri ilə fəxr edirəm. Onların şücaəti, onların adları Azərbaycan tarixinə və Azərbaycan xalqının qəlbinə əbədi olaraq həkk olunub. Allah rəhmət eləsin. Ulu Tanrı hər zaman Azərbaycanı qorusun! С группой выпускников Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева помянула светлую память шехидов, отдавших свою жизнь за Родину, за освобождение азербайджанских земель от оккупантов. Склоняю голову перед героизмом этих людей. Испытываю чувство гордости за достойных сынов, солдат, офицеров Азербайджана. Их героизм, их имена навеки останутся в истории Азербайджана и в сердцах азербайджанского народа. Да упокоятся их души с миром. Пусть Всевышний всегда оберегает Азербайджан!