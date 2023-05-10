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Исмаил Демир: У нас есть совместные проекты с Азербайджаном

Исмаил Демир: У нас есть совместные проекты с Азербайджаном У нас есть совместные проекты с Азербайджаном.
Армия
10 мая 2023 г. 17:04
Исмаил Демир: У нас есть совместные проекты с Азербайджаном

У нас есть совместные проекты с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, речь идет о модернизации боевых самолетов Су-25 российского производства, находящихся на вооружении Азербайджана: "Помимо модернизации, у нас есть проекты, связанные с установкой на Су-25 некоторых систем вооружения и добавлением интеллектуальных систем".

Демир отметил, что работа над проектом продолжается.

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Версия на английском языке Defence Industry Agency President: Türkiye has joint projects with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsmail Demir: “Azərbaycanla ortaq layihələrimiz var”

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