Исмаил Демир: У нас есть совместные проекты с Азербайджаном

У нас есть совместные проекты с Азербайджаном.

У нас есть совместные проекты с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, речь идет о модернизации боевых самолетов Су-25 российского производства, находящихся на вооружении Азербайджана: "Помимо модернизации, у нас есть проекты, связанные с установкой на Су-25 некоторых систем вооружения и добавлением интеллектуальных систем".

Демир отметил, что работа над проектом продолжается.