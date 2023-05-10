Исмаил Демир: У нас есть совместные проекты с Азербайджаном

У нас есть совместные проекты с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.
По его словам, речь идет о модернизации боевых самолетов Су-25 российского производства, находящихся на вооружении Азербайджана: "Помимо модернизации, у нас есть проекты, связанные с установкой на Су-25 некоторых систем вооружения и добавлением интеллектуальных систем".
Демир отметил, что работа над проектом продолжается.