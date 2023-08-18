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Исмаил Ахундов: Азербайджанские военные спасли пожилых, которых армяне бросили при отступлении во время Отечественной войны

Исмаил Ахундов: Азербайджанские военные спасли пожилых, которых армяне бросили при отступлении во время Отечественной войны Азербайджанские военные спасли пожилых людей, которых армянская армия бросила при отступлении во время Отечественной войны, оставив их в беспомощном состоянии. Эти старики были эвакуированы азербайджанцами из зоны боевых действий, госпитализированы
Армия
18 августа 2023 г. 16:30
Исмаил Ахундов: Азербайджанские военные спасли пожилых, которых армяне бросили при отступлении во время Отечественной войны

Азербайджанские военные спасли пожилых людей, которых армянская армия бросила при отступлении во время Отечественной войны, оставив их в беспомощном состоянии. Эти старики были эвакуированы азербайджанцами из зоны боевых действий, госпитализированы и в кратчайшие сроки переданы армянской стороне.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, имеются факты нарушения армянскими военными норм международного гуманитарного права, когда пожилые и больные, прикованные к постели, не могли покинуть свои дома при внезапном нападении с армянской стороны. Согласно показаниям освобожденных из плена лиц, армяне заживо сжигали этих стариков в их домах, жестоко пытали и избивали, вешали на деревьях или расстреливали.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Axundov: "Vətən müharibəsində Ermənistan ordusu geri çəkilərkən özləri ilə aparmadığı ahıllar Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən qorunub"

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