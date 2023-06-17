Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока

Учитывая большие заслуги медицинских работников в области социального развития Азербайджана и создание первого Министерства здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики 17 июня 1918 года, распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева

Учитывая большие заслуги медицинских работников в области социального развития Азербайджана и создание первого Министерства здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики 17 июня 1918 года, распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года, ежегодно 17 июня в нашей стране отмечается как День медицинского работника. По этому случаю при организации Министерства обороны для представителей СМИ был организован медиатур в военный госпиталь в Кяльбаджаре, открытый президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая этого года.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, в рамках визита представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в военном госпитале, процессом лечения пациентов и в целом работой медучреждения.

Полковник медицинской службы Гусейн Алиев рассказал, что военный госпиталь состоит из двух лечебных корпусов: "В первый лечебный корпус входят поликлиника, терапевтическое, хирургическое, анестезиолого-реанимационное отделения, второй лечебный корпус состоит из инфекционного и кожного отделений. Кроме того, здесь построены здание штаба, медицинская кислородная станция, прачечная, котельная, контрольно-пропускной пункт и столовая".

Он отметил, что в поликлиническом отделении открыты кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, кардиолога, стоматолога, невролога, психиатра, физиотерапевта и так далее: "В госпитале функционирует два операционных блока. В нашей лаборатории можно проводить клинические, биохимические и микробиологические анализы с применением современных методов лабораторного исследования. Военный госпиталь оснащен устройством биологической очистки, различным оборудованием на основе ИИ, резервным генератором, UPS для бесперебойного электропитания при проведении хирургических операций, централизованными системами водоснабжения, отопления и другими коммуникациями".

Капитан медицинской службы Урфан Мехдизаде отметил, что в госпитале созданы все необходимые условия: "Улучшение бытовых условий на постах и в воинских частях привело к резкому снижению многих кожных заболеваний, а в последнее время кожные заболевания практически не встречаются, что очень радует".

Лейтенант медицинской службы Вусал Гасымов также отметил, что в госпитале созданы комфортные условия для работы: "Я занимаюсь лечением зубов военнослужащих. Наш госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием".