Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Иранские военные корабли второй день не могут пришвартоваться в порту Баку.

Как сообщили Report дипломатические источники, причиной этому является неблагоприятная погода в столице Азербайджана.

Корабли находятся в акватории азербайджанского сектора Каспийского моря. Экипаж кораблей ожидает улучшения погоды, чтобы пришвартоваться в порту и начать свой ознакомительный визит.

Отметим, что эсминец "Демавенд" и ракетный корабль "Джошун" должны были прибыть в Баку 18 октября с трехдневным визитом. В рамках визита экипаж кораблей, состоящий из 200 человек, должен был совершить ознакомительный визит в Баку, провести встречи со своими азербайджанскими коллегами, а также провести товарищеский футбольный матч с военными Азербайджана.