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    Иранские военные корабли прибыли в Баку

    Эсминец Демавенд и ракетный корабль Джошун пришвартовались в Бакинском порту

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Иранские военные корабли прибыли в порт Баку.

    Как сообщает Report, эсминец "Демавенд" и ракетный корабль "Джошун" прибыли в Баку с ознакомительным визитом.

    В рамках визита экипаж кораблей, состоящий из 200 человек, проведет встречи со своими азербайджанскими коллегами, а также сыграет товарищеский футбольный матч с военными Азербайджана.

    Отметим, ранее корабли около суток не могли пришвартоваться в порту Баку из-за неблагоприятных погодных условий. 

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