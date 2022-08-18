Иранская военная делегация посетила Агдамский район

Делегация специалистов, состоящая из представителей Вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала в Агдамском районе.

Делегация специалистов, состоящая из представителей Вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала в Агдамском районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе поездки, в которой приняли участие и сотрудники посольства Иранской Исламской Республики в Азербайджане, гости ознакомились с проявлениями вандализма и разрушениями, учиненными армянскими вооруженными формированиями во время оккупации.

Им была предоставлена подробная информация о разрушенных исторических памятниках и населенных пунктах, а также о работах по реконструкции, проводимых нашим государством на этих территориях.

Визит иранской делегации на освобожденные от оккупации территории продолжается.