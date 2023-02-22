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Инженерные подразделения Азербайджана и Турции проводят совместные занятия по боевой подготовке

Инженерные подразделения Азербайджана и Турции проводят совместные занятия по боевой подготовке В соответствии с утвержденным министром обороны планом на 2023 год, с инженерными подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке.
Армия
22 февраля 2023 г. 13:48
Инженерные подразделения Азербайджана и Турции проводят совместные занятия по боевой подготовке

В соответствии с утвержденным министром обороны планом на 2023 год, с инженерными подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий с участием военнослужащих инженерных войск азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции, проводимых в специально отведенном инженерном городке, саперы на практике выполняют задачи по разведке местности, обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов с помощью миноискателей, их обезвреживанию и другие задачи.

Основной целью занятий является совершенствование профессионального уровня и навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также навыков эффективного применения современной инженерной техники и оборудования, находящихся на вооружении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Turkish engineering units conduct combat training classes
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və Türkiyənin mühəndis bölmələri döyüş hazırlığı üzrə birgə məşq keçirir

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