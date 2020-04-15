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Инженерные войска Азербайджана проводят тактико-специальные занятия - ВИДЕО

Инженерные войска Азербайджанской армии проводят тактические задания

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, с частями и подразделениями Инженерных войск начались тактико-специальные занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В специально подготовленном инженерном городке с личным составом проводятся занятия по выполнению задач инженерного обеспечения войск.

На участках местности со сложным рельефом для прохождения личного состава и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, установленных условным противником, прокладываются колонные пути, а через водные преграды наводятся мосты и паромные переправы.

Кроме того, военные инженеры проводят разведку местности, устанавливают взрывные и невзрывные инженерные заграждения, используя штатные и подручные средства, а также оборудуют фортификационные сооружения.

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