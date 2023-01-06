Информация о более 84 тыс. участниках Отечественной войны внесена в подсистему "Зафар"

В подсистему "Зафар" Министерства труда и социальной защиты населения внесена информация о 84 423 участниках Отечественный войны, предоставленная Комиссией по присвоению звания "Ветеран войны" и соответствующих удостоверений, которая действует при аппарат

В подсистему "Зафар" Министерства труда и социальной защиты населения внесена информация о 84 423 участниках Отечественный войны, предоставленная Комиссией по присвоению звания "Ветеран войны" и соответствующих удостоверений, которая действует при аппарате Министерства обороны.

Как сообщили Report в Минтруда, в настоящее время в Баку и регионах республики продолжается процесс поэтапной выдачи удостоверений "Ветеран войны" гражданам, информация о которых включена в подсистему.

Документы 4,3 тыс. человек, представленные комиссией, были возвращены для уточнения информации, 1 042 человек было отказано во внесении в подсистему из-за наличия противоречий с постановлением Кабинета министров под номером 216.

Кроме того, документы 1 188 граждан были представлены в Комиссию для внесения в подсистему "Зафар" недавно.

Отметим, что гражданам, получившим звание "Ветеран войны" и информация о которых внесена в подсистему "Зафар", будет назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.