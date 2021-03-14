Индия может поучиться у Азербайджана, как разумно тратить военные расходы

За последние несколько дней военный бюджет Индии снова оказался в центре внимания.

За последние несколько дней военный бюджет Индии снова оказался в центре внимания.

Как передает Report, об этом сообщает индийское издание The Print.

Бывший главнокомандующий индийской армии генерал Вед Пракаш Малик сказал изданию, что его страна не тратит много средств на оборону. Поскольку оборонный бюджет Китая почти в 4 раза больше, чем у Индии, Малик утверждает, что оборонный бюджет Индии должен составлять не менее 3% ВВП.

Хотя в бюджете на 2021 год, представленном в прошлом месяце, капитальный бюджет вооруженных сил значительно увеличился на 19%, увеличение общих ассигнований составило всего 1,5%, при этом общий военный бюджет в настоящее время составляет 2,14% ВВП.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2009 по 2018 год Азербайджан потратил на оборонные расходы около 24 млрд долларов. С другой стороны, Армения за тот же период потратила немногим более 4 млрд долларов.

Еще один умный ход, который сделал Азербайджан - это диверсификация не только с точки зрения оборудования, но и источников. Однако Армения сосредоточилась только на России, которая также поставляет оружие в Азербайджан. При этом Азербайджан грамотно диверсифицировал свои закупки и поставлял продукцию оборонной промышленности из Турции и Израиля наряду с Россией.

По данным Британского института по освещению войны и мира (IWPR), «Израиль был первым крупнейшим военным торговым партнером Азербайджана по импорту оружия в 2015–2019 годах. Его доля в импорте вооружений Азербайджана в этот период составляла 60%, при этом Россия обеспечивала 31% и Турция - 3,2%. Остальные 5,8% были поделены между Украиной, Беларусью, Пакистаном и Китаем».

Это означало, что Азербайджан применил такое оружие, как турецкий беспилотник Bayraktar TB2 и израильский беспилотник Heron-TP, который перевернул Вторую карабахскую войну в свою пользу.

IWPR добавил: «Правительство Азербайджана предпочитает нынешних политических союзников при выборе партнеров для военной торговли. Таким образом, Россия была его основным партнером в 2010-2015 годах, Израиль в 2015-2019 годах и Турция в 2020 году».

«Речь идет не о больших расходах, а о разумных расходах в пределах того, что позволяет ваш бюджет», - добавило издание The Print.