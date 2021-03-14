Индия может поучиться у Азербайджана, как разумно тратить военные расходы

За последние несколько дней военный бюджет Индии снова оказался в центре внимания.
Бывший главнокомандующий индийской армии генерал Вед Пракаш Малик сказал изданию, что его страна не тратит много средств на оборону. Поскольку оборонный бюджет Китая почти в 4 раза больше, чем у Индии, Малик утверждает, что оборонный бюджет Индии должен составлять не менее 3% ВВП.
Хотя в бюджете на 2021 год, представленном в прошлом месяце, капитальный бюджет вооруженных сил значительно увеличился на 19%, увеличение общих ассигнований составило всего 1,5%, при этом общий военный бюджет в настоящее время составляет 2,14% ВВП.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2009 по 2018 год Азербайджан потратил на оборонные расходы около 24 млрд долларов. С другой стороны, Армения за тот же период потратила немногим более 4 млрд долларов.
Еще один умный ход, который сделал Азербайджан - это диверсификация не только с точки зрения оборудования, но и источников. Однако Армения сосредоточилась только на России, которая также поставляет оружие в Азербайджан. При этом Азербайджан грамотно диверсифицировал свои закупки и поставлял продукцию оборонной промышленности из Турции и Израиля наряду с Россией.
По данным Британского института по освещению войны и мира (IWPR), «Израиль был первым крупнейшим военным торговым партнером Азербайджана по импорту оружия в 2015–2019 годах. Его доля в импорте вооружений Азербайджана в этот период составляла 60%, при этом Россия обеспечивала 31% и Турция - 3,2%. Остальные 5,8% были поделены между Украиной, Беларусью, Пакистаном и Китаем».
Это означало, что Азербайджан применил такое оружие, как турецкий беспилотник Bayraktar TB2 и израильский беспилотник Heron-TP, который перевернул Вторую карабахскую войну в свою пользу.
IWPR добавил: «Правительство Азербайджана предпочитает нынешних политических союзников при выборе партнеров для военной торговли. Таким образом, Россия была его основным партнером в 2010-2015 годах, Израиль в 2015-2019 годах и Турция в 2020 году».
«Речь идет не о больших расходах, а о разумных расходах в пределах того, что позволяет ваш бюджет», - добавило издание The Print.