О нас

Яшар Алиев: Имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории

Яшар Алиев: Имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории "Согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба".
Армия
3 декабря 2022 г. 18:02
Яшар Алиев: Имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории

"Согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и представленном докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

В докладе отмечается, что в Дашкесанском районе Азербайджана были обнаружены недавно захороненные противопехотные мины ПМН-Э производства Армении. Общее количество противопехотных мин типа ПМН-Э, обнаруженных в Дашкесане, Кяльбаджаре и Лачине в период с 16 августа по 6 октября 2022 года, составляет 3166 единиц, из которых 1671 была найдена в Лачине, 935 – в Кяльбаджаре и 560 – в Дашкесане. Хотя большинство этих фугасов относятся к типу ПМН-Э, среди обнаруженных и обезвреженных устройств были также мины типа ПМН-2, Э-001 М и ТМ-62.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gamış dağı və Sarıbaba dağlarını əhatə edən 93 kilometrlik ərazidə 40 min mina yerləşdirilmiş təhlükəli sahələr var

Экслюзивные новости

Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi