Яшар Алиев: Имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории

"Согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба".

"Согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях имеются минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленными на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и представленном докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

В докладе отмечается, что в Дашкесанском районе Азербайджана были обнаружены недавно захороненные противопехотные мины ПМН-Э производства Армении. Общее количество противопехотных мин типа ПМН-Э, обнаруженных в Дашкесане, Кяльбаджаре и Лачине в период с 16 августа по 6 октября 2022 года, составляет 3166 единиц, из которых 1671 была найдена в Лачине, 935 – в Кяльбаджаре и 560 – в Дашкесане. Хотя большинство этих фугасов относятся к типу ПМН-Э, среди обнаруженных и обезвреженных устройств были также мины типа ПМН-2, Э-001 М и ТМ-62.