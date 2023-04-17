Илон Маск подтвердил дату первого пуска Starship

Американский предприниматель, руководитель Tesla и основатель SpaceX Илон Маск подтвердил дату первого пуска сверхтяжелого космического корабля Starship, назначенного на 17 апреля.

Американский предприниматель, руководитель Tesla и основатель SpaceX Илон Маск подтвердил дату первого пуска сверхтяжелого космического корабля Starship, назначенного на 17 апреля.

Как передает Report , бизнесмен поделился в своем Twitter-аккаунте соответствующей информацией.

"Попытка запуска завтра", — говорится в сообщении.

SpaceX позиционирует Starship как многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту. В компании считают, что аппарат поможет человечеству вернуться на Луну и колонизировать Марс, а также совершать путешествия на еще большие расстояния.