Президенты Азербайджана и Турции поздравили участников учений "Братский кулак"

Президент Ильхам Алиев поздравил участников азербайджано-турецких военных учений с успешным завершением учений.

В "День высокопоставленного наблюдателя", состоявшегося в ходе учений "Братский кулак", президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравили по телефону задействованный в учениях личный состав двух братских стран.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, поздравив личный состав, назвал учения "Братский кулак" очередным проявлением турецко-азербайджанского единства и подчеркнул, что наше единство нерушимо и вечно.

Поздравив весь личный состав, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил успешность учений, проходящих под девизом "Одна нация, два государства", и подчеркнул, что наше нерушимое единство сохранится и впредь.

15:40

Президент Ильхам Алиев поздравил участников совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции с их успешным завершением.

Как сообщает Report, Азербайджанский лидер подчеркнул, что союз Азербайджана и Турции вечен. "Наш союз непоколебим и вечен", - заявил он.

"Название этих учений - "Братский кулак". Да здравствует турецко - азербайджанское братство!", - сказал глава государства.