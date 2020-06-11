Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2020 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как сообщает Report, согласно документу, на основании статей 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе" и в целях комплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики личным составом, глава государства постановил:

1. С 1 по 30 июля 2020 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

2. С 1 по 30 июля 2020 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".