Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части

"Сейчас мы расположены вдоль всей границы. По всей границе были созданы воинские части. За полтора года, прошедшие после войны, мы днем и ночью работали, чтобы еще больше усилить нашу армию, обеспечить ее более современным вооружением, занять все выгодные позиции вдоль границы, расположиться там, и мы добились этого".
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.