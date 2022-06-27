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Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части

Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части "Сейчас мы расположены вдоль всей границы. По всей границе были созданы воинские части. За полтора года, прошедшие после войны, мы днем и ночью работали, чтобы еще больше усилить нашу армию, обеспечить ее более современным вооружением, занять все выгодные
Армия
27 июня 2022 г. 10:57
Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части

"Сейчас мы расположены вдоль всей границы. По всей границе были созданы воинские части. За полтора года, прошедшие после войны, мы днем и ночью работали, чтобы еще больше усилить нашу армию, обеспечить ее более современным вооружением, занять все выгодные позиции вдоль границы, расположиться там, и мы добились этого".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.

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