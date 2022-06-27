Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части

"Сейчас мы расположены вдоль всей границы. По всей границе были созданы воинские части. За полтора года, прошедшие после войны, мы днем и ночью работали, чтобы еще больше усилить нашу армию, обеспечить ее более современным вооружением, занять все выгодные

"Сейчас мы расположены вдоль всей границы. По всей границе были созданы воинские части. За полтора года, прошедшие после войны, мы днем и ночью работали, чтобы еще больше усилить нашу армию, обеспечить ее более современным вооружением, занять все выгодные позиции вдоль границы, расположиться там, и мы добились этого".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.