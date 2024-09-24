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Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Азербайджана развивается очень быстрыми темпами

Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Азербайджана развивается очень быстрыми темпами В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами.
Армия
24 сентября 2024 г. 17:49
Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Азербайджана развивается очень быстрыми темпами

В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 и 14-й Международной выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники Securex Caspian.

Президент отметил, что государство уделяет особое внимание вопросам укрепления обороноспособности Азербайджана и обеспечения его национальной безопасности, и дальнейшее развитие этих сфер является одним из приоритетных направлений.

"В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами. Наряду с совершенствованием существующих производственных участков в соответствии с современными стандартами, также успешно ведутся работы по созданию новых производственных отраслей. В результате правильно проведенных реформ ассортимент производимой в нашей стране оборонной продукции увеличился, и сегодня в Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanın müdafiə sənayesi çox sürətlə inkişaf edir

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