Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Азербайджана развивается очень быстрыми темпами

В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами.

В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 и 14-й Международной выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники Securex Caspian.

Президент отметил, что государство уделяет особое внимание вопросам укрепления обороноспособности Азербайджана и обеспечения его национальной безопасности, и дальнейшее развитие этих сфер является одним из приоритетных направлений.

"В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами. Наряду с совершенствованием существующих производственных участков в соответствии с современными стандартами, также успешно ведутся работы по созданию новых производственных отраслей. В результате правильно проведенных реформ ассортимент производимой в нашей стране оборонной продукции увеличился, и сегодня в Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения", - говорится в обращении.