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Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий

Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий Работы по модернизации Вооруженных сил, углублению реформ в этой области, созданию и совершенствованию новых вооруженных формирований, в том числе закупке самого современного вооружения и техники в последующие годы идут согласно планам. Реформы, проводимы
Армия
11 июля 2023 г. 19:02
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий

Работы по модернизации Вооруженных сил, углублению реформ в этой области, созданию и совершенствованию новых вооруженных формирований, в том числе закупке самого современного вооружения и техники в последующие годы идут согласно планам. Реформы, проводимые в Вооруженных силах Азербайджана после Второй Карабахской войны, еще не завершены, в том числе структурные реформы. Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий, конечно, с учетом масштабов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"С точки зрения структурных реформ, управления и самообороны, мы создаем такую силу, которая позволит нам чувствовать себя абсолютно уверенно в географии, где мы расположены. И сегодня это так, но должно быть сделано еще больше. Хочу сказать еще раз - это такая сфера, где нужно меньше говорить и больше делать. Именно поэтому я не хочу говорить больше. В любом случае, азербайджанский народ может быть уверен, что наша безопасность в надежных руках. Однако азербайджанский народ и впредь может и должен жить спокойно", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Silahlı Qüvvələrimizin modernləşdirilməsi istiqamətində işlər plan üzrə gedir"

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