Илаха Гусейнова: МККК интересуется состоянием двух удерживаемых в Армении азербайджанцев

Международный комитет красного Креста (МККК) интересуется состоянием двух азербайджанцев, удерживаемых в настоящее время в Армении

Международный комитет красного Креста (МККК) интересуется состоянием двух азербайджанцев, удерживаемых в настоящее время в Армении.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сказала руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова во время информационной сессии в городе Нафталан для региональных представителей медиа-структур.

По ее словам, сотрудники МККК продолжают посещать двух азербайджанцев, удерживаемых в Армении, интересуются их состоянием, создают условия для установления связи с их семьями.

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.