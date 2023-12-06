О нас

Илаха Гусейнова: МККК интересуется состоянием двух удерживаемых в Армении азербайджанцев

Илаха Гусейнова: МККК интересуется состоянием двух удерживаемых в Армении азербайджанцев Международный комитет красного Креста (МККК) интересуется состоянием двух азербайджанцев, удерживаемых в настоящее время в Армении
Армия
6 декабря 2023 г. 12:23
Илаха Гусейнова: МККК интересуется состоянием двух удерживаемых в Армении азербайджанцев

Международный комитет красного Креста (МККК) интересуется состоянием двух азербайджанцев, удерживаемых в настоящее время в Армении.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сказала руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова во время информационной сессии в городе Нафталан для региональных представителей медиа-структур.

По ее словам, сотрудники МККК продолжают посещать двух азербайджанцев, удерживаемых в Армении, интересуются их состоянием, создают условия для установления связи с их семьями.

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilaha Huseynova: ICRC dealing with condition of two Azerbaijanis detained in Armenia
Версия на азербайджанском языке İlahə Hüseynova: "BQXK Ermənistanda saxlanılan iki azərbaycanlının vəziyyəti ilə maraqlanır"

Другие новости из категории

Закир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции 
ФотоЗакир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции 
6 декабря 2023 г. 12:13
В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана
ФотоВ Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана
5 декабря 2023 г. 16:47
Министр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой
ФотоМинистр обороны Азербайджана встретился с египетским коллегой
5 декабря 2023 г. 16:25
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях в Турции
ФотоАзербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях в Турции
5 декабря 2023 г. 16:15
Азербайджанская армия уничтожила воздушные цели условного противника точным огнем
ФотоАзербайджанская армия уничтожила воздушные цели условного противника точным огнем
5 декабря 2023 г. 10:16
В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана
В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана
4 декабря 2023 г. 18:56
Закир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023
ФотоЗакир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023
4 декабря 2023 г. 18:42
Делегация ВМС Ирана находится с визитом в Баку
Делегация ВМС Ирана находится с визитом в Баку
4 декабря 2023 г. 17:56
Закир Гасанов принял участие в открытии международной оборонной выставки в Египте
Закир Гасанов принял участие в открытии международной оборонной выставки в Египте
4 декабря 2023 г. 17:13
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi