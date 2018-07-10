Ильхам Алиев: На военном параде мы продемонстрировали часть нашего потенциала

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Наглядным подтверждением нашего военного потенциала является проведенный в прошлом месяце военный парад. Азербайджанская армия продемонстрировала на параде всему миру, на что она способна. Наша армия входит в число ведущих армий с точки зрения материально-технического оснащения, оснащения оружием, боеприпасами, техникой, и военный парад показал это".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

"Азербайджан же уверенно идет вперед в строительстве армии. На военном параде мы продемонстрировали часть нашего потенциала – как в плане количества, так и видов вооружения. Наши крупные финансовые ресурсы позволяют приобрести любую военную технику и привести ее в состояние готовности. Изменения, корректировки, внесенные в этом году в наш бюджет, одновременно направлены на увеличение расходов на армию, и наши военные расходы будут на очень высоком уровне и в следующем году", - отметил президент Азербайджана.