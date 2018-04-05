Ильхам Алиев: "Азербайджан становится страной-экспортером вооружений"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане производится более 1000 наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает зависимость нашу от импорта по многим показателям, также создает хороший экспортный потенциал, так что Азербайджан становится страной-экспортером вооружений".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Журналист отметил, что Азербайджан находится не в самом спокойном регионе мира, чуть ближе, чуть дальше - всполохи разного рода конфликтов, и это, конечно, доставляет определенное беспокойство и в то же время диктует необходимость укрепления обороноспособности страны. Ильхам Алиев так ответил на вопрос Михаила Гусмана о том, какие шаги нужно еще предпринять для укрепления этой части:

"Да, вы правы. Эта тема постоянно находится в центре внимания нашей деятельности, и укрепление военного потенциала нашей страны- один из главных приоритетов. В этом направлении было сделано немало. Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира. Мы практически завершили процесс перевооружения. Наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у самых лучших производителей, и это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому, конечно же, очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины, и, конечно же, многочисленные учения и тренинги также нам показывают, где у нас еще есть недостатки. Мы значительно укрепили материально-техническую базу Вооруженных сил, более 80 процентов всех наших военных баз и военных городков были по существу отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой. На предстоящие годы мы, естественно, будем активно заниматься военным строительством. Что касается приобретения вооружений, оно будет более выборочным, более конкретным, под решение соответствующих задач. Параллельно с этим в Азербайджане лет 10 назад по моей инициативе было создано Министерство оборонной промышленности. Потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. И в Азербайджане производится более 1000 наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает нашу зависимость от импорта по многим показателям, также создает хороший экспортный потенциал, так что Азербайджан становится страной-экспортером вооружений".