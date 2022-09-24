Хулуси Акар заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым заявил, что его страна, как и всегда, рядом с Азербайджаном.
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Министр З.Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых Азербайджанской армией решительных мер против последних провокаций вооруженных сил Армении, а также о работе, проведенной в области армейского строительства.
Х.Акар особо отметил, что сегодня Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан и всегда на его стороне.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества.