Хулуси Акар заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым заявил, что его страна, как и всегда, рядом с Азербайджаном и поддерживает его.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым заявил, что его страна, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

Об этом сообщили Report в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.

Министр З.Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых Азербайджанской армией решительных мер против последних провокаций вооруженных сил Армении, а также о работе, проведенной в области армейского строительства.

Х.Акар особо отметил, что сегодня Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан и всегда на его стороне.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества.