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Хулуси Акар: Важно, чтобы в регионе царили мир и стабильность

Хулуси Акар: Важно, чтобы в регионе царили мир и стабильность "Учения, проведенные с Азербайджаном в Грузии, значимой стране такого важного региона, как Кавказ, будут полезны для наших Сил обороны"
Армия
5 октября 2021 г. 15:53
Хулуси Акар: Важно, чтобы в регионе царили мир и стабильность
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"Учения, проведенные с Азербайджаном в Грузии, значимой стране такого важного региона, как Кавказ, будут полезны для наших Сил обороны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он назвал встречу министров обороны трех стран хорошей возможностью для обсуждения текущих отношений и оценки будущих перспектив.

Министр отметил, что на встрече также был затронут вопрос сохранения мира и стабильности в регионе: "Этот регион очень важен во многих смыслах, с точки зрения нефте-и газопроводов. Поэтому не только для нас, но и для всех стран региона важно, чтобы в регионе царили мир и стабильность".

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Версия на английском языке Peace and stability critical for Caucasus region - Turkish defense minister
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Regionun barış və sabitlik içində olması böyük önəm daşıyır”

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