О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран

Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран "Усиление Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции не является угрозой для других стран".
Армия
1 февраля 2022 г. 20:24
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран

"Усиление Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции не является угрозой для других стран".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

"Мы продолжаем работу по развитию наших Вооруженных сил, защите наших стран и нации. Мы также очень рады развитию наших армий день ото дня. Все видят, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и спокойствия на Кавказе”, - отметил министр национальной обороны Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi digər ölkələr üçün təhlükə deyil"

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
26 января 2022 г. 15:54
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi