Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран

"Усиление Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции не является угрозой для других стран".

"Усиление Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции не является угрозой для других стран".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

"Мы продолжаем работу по развитию наших Вооруженных сил, защите наших стран и нации. Мы также очень рады развитию наших армий день ото дня. Все видят, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и спокойствия на Кавказе”, - отметил министр национальной обороны Турции.