Хулуси Акар: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в борьбе с Арменией

Турецкий народ и впредь будет рядом с азербайджанским народом в его справедливой борьбе.



"Турецкий народ и впредь будет рядом с азербайджанским народом в его справедливой борьбе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Отметим, что сегодня в Турции состоялась встреча министров обороны двух стран. На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, вопросам обороны и безопасности.

Министр Акар на встрече, где обсуждались провокации Армении на границе с Азербайджаном, подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать своих азербайджанских братьев в их правом деле.