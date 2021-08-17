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Хулуси Акар: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в борьбе с Арменией

Хулуси Акар: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в борьбе с Арменией Турецкий народ и впредь будет рядом с азербайджанским народом в его справедливой борьбе.
Армия
17 августа 2021 г. 22:40
Хулуси Акар: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в борьбе с Арменией


"Турецкий народ и впредь будет рядом с азербайджанским народом в его справедливой борьбе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Отметим, что сегодня в Турции состоялась встреча министров обороны двух стран. На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, вопросам обороны и безопасности.

Министр Акар на встрече, где обсуждались провокации Армении на границе с Азербайджаном, подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать своих азербайджанских братьев в их правом деле.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Türkiyə bundan sonra da Azərbaycana Ermənistanla mübarizədə dəstək verəcək”

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