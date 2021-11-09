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Хулуси Акар растрогался, рассказывая о шехиде-лейтенанте азербайджанской армии

Хулуси Акар растрогался, рассказывая о шехиде-лейтенанте азербайджанской армии Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поделился воспоминаниями о лейтенанте азербайджанской армии Валехе Мамиеве, ставшем шехидом в Отечественной войне.
Армия
9 ноября 2021 г. 13:29
Хулуси Акар растрогался, рассказывая о шехиде-лейтенанте азербайджанской армии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поделился воспоминаниями о лейтенанте азербайджанской армии Валехе Мамиеве, ставшем шехидом в Отечественной войне.

Как передает Report, министр отметил, что некогда побеседовал с В.Мамиевым.

"Он мне обещал, что освободит азербайджанские земли", - подчеркнул Х.Акар.

Х.Акар растрогался и не смог сдержать слез: "Мы поговорили с ним во время учений. Мы говорили, что эти учения, успехи важны, но важнее всего освобождение оккупированных земель. Он был ранен в ходе военной операции, а в госпитале умер, произнеся: "Я выполнил обещание". Это важное и ценное воспоминание".

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