Хулуси Акар растрогался, рассказывая о шехиде-лейтенанте азербайджанской армии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поделился воспоминаниями о лейтенанте азербайджанской армии Валехе Мамиеве, ставшем шехидом в Отечественной войне.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поделился воспоминаниями о лейтенанте азербайджанской армии Валехе Мамиеве, ставшем шехидом в Отечественной войне.

Как передает Report, министр отметил, что некогда побеседовал с В.Мамиевым.

"Он мне обещал, что освободит азербайджанские земли", - подчеркнул Х.Акар.

Х.Акар растрогался и не смог сдержать слез: "Мы поговорили с ним во время учений. Мы говорили, что эти учения, успехи важны, но важнее всего освобождение оккупированных земель. Он был ранен в ходе военной операции, а в госпитале умер, произнеся: "Я выполнил обещание". Это важное и ценное воспоминание".